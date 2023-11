Pijany kierowca wiózł w samochodzie dzieci. W drodze do Poznania zatrzymał go policjant po służbie

- W sobotę starszy posterunkowy Tomasz Gaweł, policjant I Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego zielonogórskiej komendy miejskiej będący po służbie, jadąc z kolegą do Poznania zauważył samochód marki Renault, którego kierowca dziwnie się zachowywał. Jechał tak zwanym „zygzakiem”, co chwilę hamował i przyspieszał, a także zjeżdżał na drugi pas jezdni lub zjeżdżał na pobocze. Jego zachowanie było na tyle zaskakujące, że zwróciło uwagę policjanta, który postanowił to sprawdzić i pojechał za tym pojazdem, pomimo, że kierowca zjechał z trasy, którą podróżował policjant