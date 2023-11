Potrójne zabójstwo w Puszczykowie. Udusił żonę i dwie córki. Prokuratura zaostrzyła zarzuty 42-latkowi

Według informacji podawanych wcześniej przez prokuraturę 42-latek w swoich wyjaśnieniach wskazał, że postanowił zabić swoją żonę, gdyż ta miała do niego pretensje o jego problemy z alkoholem, długi i fakt, że stracił pracę. Podejrzany dokonał zbrodni w nocy z 13 na 14 listopada. Poszedł do pokoju, w którym spała jego żona z córkami. Najpierw udusił 29-latkę. Kiedy jedna z dziewczynek obudziła się 42-latek udusił ją, a potem kolejną córkę.

Serhij T. powiedział śledczym, że nie pamięta wszystkich szczegółów zdarzenia. Przyznał, że ma problemy z alkoholem; pił w dniu zabójstwa, oraz po dokonaniu zbrodni. Podejrzany wyjaśnił, że gdy dotarło do niego, co zrobił, postanowił się zabić, ale zabrakło mu odwagi. 18 listopada pojechał do jednej z poznańskich galerii handlowych, gdzie zgłosił się do ochroniarza i powiedział, że zabił żonę i córki.