Wstrząsające okoliczności zabójstwa w Puszczykowie. 42-latek wyjaśnił, dlaczego zamordował żonę i dwie córeczki. "Był jakiś dziwny"

- Następnego dnia po zabójstwie, kiedy dotarło do niego, co zrobił, postanowił odebrać sobie życie, ale zabrakło mu odwagi. Borykał się z tym problemem. W sobotę pojechał razem z synem zamordowanej do galerii handlowej Avenida w Poznaniu. Tam zgłosił się do ochroniarza. Powiedział mu, że zabił żonę i córki