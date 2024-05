Piłkarki UAM Poznań zostały akademickimi mistrzyniami Polski! W turnieju w Gdańsku wzięło udział aż 16 drużyn

Kobieca piłka nożna w Polsce jest coraz bardziej popularna. To efekt coraz lepszych występów naszej reprezentacji czy głośnych transferów najlepszych naszych zawodniczek, które dziś zasilają najlepsze kluby świata. Przekłada się to też na sport akademicki, bowiem w finałowym turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej kobiet udział wzięło aż 26 zespołów, co daje aż 350 zawodniczek.

Czterodniowy turniej, który organizowany był przez AZS Politechniki Gdańskiej, był pełen emocji. Pierwszego dnia rozpoczęto serię meczów grupowych, które dokończono we wtorek. Wtedy ruszyła też walka o dalsze miejsca, która toczyła się również w środę, jednak największe emocje zawodniczki i kibiców czekały w czwartek, na kiedy to zaplanowano finały.

Pierwsze na boisko wybiegły piłkarki walczące już w strefie medalowej. W pierwszym półfinale lepsze od Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie okazały się zawodniczki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które wygrały dopiero po serii rzutów karnych (0:0, karne 3:1). Okazało się, że ich rywalkami w rywalizacji o złoto będą piłkarki Uniwersytetu Gdańskiego, które również zwyciężyły po serii „jedenastek” Politechnikę Wrocławską (2:2, karne 3:2)