Piłkarski turniej charytatywny im. Urszuli Jurowicz w Bralinie. Piękną inicjatywę wsparli znani skoczkowie

Urszula Jurowicz była wieloletnią działaczką sportową MUKS Marcinków Kępno oraz Polonii Kępno. Bezinteresownie wspierała piłkarzy i organizowała działalność sportową. Wyjątkowa kobieta, wielka postać kępińskiego sportu, która pozostała w pamięci wielu działaczy i zawodników kępińskich klubów sportowych.

Zobacz też: Polonia Kępno świętowała 115-lecie!

- Zorganizowanie turnieju poświęconego naszej mamie zrodziło się u nas już ponad rok temu. Jednak mimo naszych starań nie udało się znaleźć wsparcia w tutejszych środowiskach. Stąd postanowiliśmy sami, rodzinnie zorganizować turniej – wspomina Jakub Jurowicz.

W zawodach wystąpiły trzy drużyny piłkarskie. Zespoły: „Rodzina”, „Koledzy Rodziny” i „Skoczkowie”. Jak podkreśla Jakub: - Dzięki zaangażowaniu brata Wojciecha udało się zaprosić do Bralina byłych skoczków narciarskich, co podkreśliło rangę zawodów. Zawodnicy przywieźli gadżety narciarskie: narty, na których wszyscy uczestnicy turnieju złożyli swoje podpisy, plastrony, kaski i inne akcesoria sportowe, które zostały przekazane do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi. Poza tym biuro ekstraligi żużlowej ufundowało gadżety.