"Piłkarskie Orły": Zawodnik Lecha Poznań z debiutem w reprezentacji Polski. "Przed nami dwa bardzo ważne mecze"

Na czele klasyfikacji „Piłkarskich Orłów” znalazł się Daniel Kaczmarek, zawodnik Pogoni Nowe Skalmierzyce. Jego zespół radzi sobie najlepiej ze wszystkich wielkopolskich drużyn w trzeciej lidze.

Październik jest także miesiącem piłki reprezentacyjnej. Do kadry Polski U-19 została powołana dwójka lechitów: Maksymilian Dziuba i Bartosz Tomaszewski.

W pierwszym meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 19 przegrała z Macedonią Północną 0:2. W drugiej połowie tego spotkania mogliśmy oglądać czołowego zawodnika Lecha II Poznań - Maksymiliana Dziubę, który rozegrał 45. minut. Inny lechita – Bartosz Tomaszewski oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych. Szkoda, ponieważ postawa środkowych obrońców pozostawiała sporo do życzenia, szczególnie przy pierwszej straconej bramce.

Warto wspomnieć, że 18-letni pomocnik został najlepszym młodzieżowcem Kolejorza we wrześniu w ramach serii artykułów „Niebiesko-białe talenty. Dziuba pozostawił w tyle innych swoich kolegów m.in. Kamila Jakóbczyka oraz Filipa Marchwińskiego. Był jedynym ofensywnym piłkarzem w rezerwach Lecha Poznań, którego mogliśmy wyróżnić za wrzesień. Jego wkład w grę zespołu jest nieoceniony. W sytuacjach, gdy nic Kolejorzowi nie wychodziło, jego błysk przynosił bramkę. Strzelił dwie bramki w meczu z Wisłą Puławy (2:2) i zanotował asystę w starciu z Zagłębiem II Lubin (2:1).