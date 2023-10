Najazd kibiców Lecha Poznań w Bydgoszczy! Kolejorz będzie czuł się jak w domu

Wuchta kibiców wybierze się do Bydgoszczy! Kolejorz będzie czuł się jak w domu

4000 - tyle biletów otrzymali poznańscy kibice na zbliżający się mecz Pucharu Polski, którego gospodarzem będzie Zawisza Bydgoszcz. Jest to całkiem spora liczba, bowiem Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka może pomieścić nieco ponad 20 tysięcy osób. Oznacza to, że fani Kolejorza otrzymali aż 20 procent pojemności obiektu. Stadion jednak nie będzie zapełniony w stu procentach. Organizatorzy zapewnili łącznie 14 tysięcy biletów na to wydarzenie.

Spotkanie zostało zaplanowane na 31 października na godzinę 21 (transmisja w Polsacie Sport).

Miejsce oraz pora rozgrywania spotkania wydają się być idealnym terminem, by wejściówki na to spotkanie rozeszły się bardzo szybko. Pucharowy wtorek poprzedza dzień wolny od pracy, bowiem kolejnego dnia będziemy obchodzić Wszystkich Świętych. Dodatkowo odległość oraz trasa do Bydgoszczy jest przyjemna i wynosi zaledwie 1,5 godziny. Ta informacja jest istotna w kontekście wyjazdu, bowiem, jak czytamy, stowarzyszenie nie w tej chwili nie planuje żadnego zorganizowanego wyjazdu.