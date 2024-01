- Apelujemy o domy tymczasowe świadome. Idąc za ciosem tego, co się podziało w Krakowie pomyśleliśmy też o zorganizowaniu takiej akcji u nas. Z doświadczenia już też wiemy czego oczekujemy od takiego przyszłego domu tymczasowego. Nam zależy na domach bardzo świadomych i takich domach, które zabezpieczą psiaka niekoniecznie nawet dożywotnio, chociaż byłoby fajnie, i taki dom tymczasowy zawsze ma pierwszeństwo w decyzji co do adopcji, ale zabezpieczy psa na taki okres, abyśmy my mogli w pełni zaangażować się w znalezienie jej mu domu. Chodzi o to, żeby ten psiak po prostu przeszedł z rąk do rąk ale pod dach – podaje Kwiatkowska.