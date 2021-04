Pirat drogowy jechał ul. Krzywoustego w Poznaniu 130 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące

NOWE Branża noclegowa jest w coraz gorszej kondycji przez trwającą pandemię

Branża noclegowa przez pandemię przechodzi ogromny kryzys. Dochody niektórych przedsiębiorców spadają niemal do zera, a rządowa pomoc nie wystarcza. – Najgorsza jest ta niepewność. Nie da się prowadzić biznesu, nie wiedząc co będzie za miesiąc, a my nic nie wiemy – mówi jeden z przedsiębiorców w rozmowie z Onetem.