PKP Intercity rozstrzygnęło największy pod względem liczby pojazdów przetarg. Pojazdy będą produkowane w Poznaniu

Duże zamówienie dla Cegielskiego

Producent we wszystkich siedmiu zadaniach uwzględnionych w przetargu zaproponował najniższą cenę. Na realizację projektu PKP Intercity, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, zabezpieczyło kwotę 4 238 580 000,00 zł brutto. Przewoźnik będzie mógł skorzystać z prawa opcji i zamówić dodatkowych 150 wagonów. Wówczas kwota zamówienia zwiększy się do 6 357 870 000,00 zł brutto.

– Właśnie rozstrzygnęliśmy największy w historii spółki przetarg pod względem liczby pojazdów. Dzięki realizacji tego zamówienia w 2028 roku będziemy dysponować minimum 300 wagonami różnego typu, zaprojektowanymi w nowym designie, co pozwoli zaoferować pasażerom nowy standard podróży i zachęcić jeszcze więcej osób do korzystania z przejazdów dalekobieżnych

Nowe wagony w pociągach klasy średniej

W przypadku skorzystania z prawa opcji, które rozszerzy zamówienie do łącznie 450 wagonów, każda z wyżej wymienionych kategorii taboru będzie poszerzona o dodatkowe jednostki, od 13 do 40 sztuk. Nowe wagony rozpędzą się do 200 km/h.

– Chcemy, aby te 300 nowoczesnych wagonów było wykorzystywanych do obsługi pociągów kursujących w ramach kategorii średniej – jednej z trzech nowych kategorii połączeń, które PKP Intercity planuje uruchamiać w perspektywie 2030 roku. Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach, jak również będą kursować za granicę

– wyjaśnia Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.