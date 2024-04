"Płoną" winnice w Wielkopolsce! Branża winiarska liczy straty i modli się o noce bez przymrozków. Zobacz zdjęcia!

Przymrozki uderzają w wiele upraw rolniczych

Branża winiarska bije na alarm

– Walka z przymrozkami naszych winiarzy trwa! Jest to ciężki czas dla większości rolników , a dla naszej branży szczególnie. Ciężki, lecz w kontekście zdobywania doświadczenia jest swego rodzaju ważną lekcją i kolejnym sprawdzianem. To jest też czas kiedy różne metody teoretyczne trzeba wykorzystać „niestety” w praktyce. Kiedy ma się „nóż na gardle” człowiek zaczyna się zagłębiać w dany temat . Zaczyna się research – jak winiarze z innych zakątków świata radzili sobie w takich chwilach. Tak się rodzi historia winiarska , która będzie przekazywana późniejszym pokoleniom. My trzymamy kciuki! Mamy nadzieję, że wielkopolskie wino pokona przeciwności losu i dotrze na wasze półki w najwyższej jakości

Jak mówi nam Maciej Krystowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy straty w wielkopolskich winnicach sięgną od 10 do nawet 100 procent . Za sprawą tego, że wegetacja winorośli ruszyła tak naprawdę trzy tygodnie przed czasem, na skutek utrzymującej się przez dłuższy czas wyższych temperatur. Przymrozki zaskoczyły więc same winorośle , które wypuściły już pierwsze pędy i liście.

Jak słyszymy, stosowanie pióropuszy wodnych, palenie ognisk, korzystanie z wentylatorów, a nawet wsparcia śmigłowców, pozwala co najwyżej podwyższyć przygruntową temperaturę o jeden, góra dwa stopnie. Ale też nie zawsze. Popularne choćby zadymianie jest uzależnione od przepływów mas powietrza. Jeśli nie przewidzimy właściwego kierunku wiatru, konieczne okaże się przestawianie generujących dym balotów słomy, co jest oczywiście wyjątkowo kłopotliwe przy większych winnicach. Jeśli więc do wczesnych godzin rannych temperatura utrzymuje się na poziomie -5 stopni, to żadne metody nie są w stanie pomóc winoroślom. Ze względu na wysokie koszty nie wchodzi też w grę czasowe okrywanie roślin włókniną.