Po majówce otworzy się w Poznaniu drugi w Polsce Primark. Kiedy? Znamy datę!

Primark w Poznaniu: Godziny otwarcia, lokalizacja

Primark w galerii Posnania będzie czynny od poniedziałku do soboty (oraz w niedziele handlowe) w godzinach od 10 do 21. Będzie się mieścił między sklepem Smyk i drogerią Super Pharm (niedaleko Leroy Merlin). Najbliższe wejście do galerii przy sklepie znajduje się przy ul. Krzywoustego, a najbliższy parking to parking zielony.