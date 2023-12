Targowisko miejskie znalazło się pod wodą

Wody przybyło i to znacznie również w rowie, który biegnie wzdłuż łobżenickiego targowiska. To fragment z liczącego około 10 km długości rowu melioracyjnego położonego między polami. Było jej na tyle dużo, że płyta targowiska, gdzie zwykle co niedzielę stają handlujący, w większości znalazła się pod wodą. Woda przelewała się także nad przepustem na ul. Mickiewicza, płynąc dalej ws. Górki Klasztornej. Warto dodać, że to teren gdzie występuje torf, a do stałego gruntu wg. ekspertyz jest nawet kilkanaście metrów.