Poczciwy Krzychu na wielkich targach motoryzacji w Poznaniu. YouTuber zdradza cele na przyszłość. "Chcę to realizować w swoim życiu"

Co robiłeś na wielkich targach motoryzacji w Poznaniu?

Przyjechałem wraz z moimi przyjaciółmi z Persona Cars. Też zjawiłem się tutaj, by uczestniczyć w całych targach oraz dobrze się przy tym bawić.

Co jest dla ciebie najprzyjemniejsze w jeździe autem?

Wieczorne przejażdżki po mieście bez celu. To coś, co kocham najbardziej.