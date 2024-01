Policja weszła do środka, towarzyszył im w tym tłumacz języka. Było tam siedem osób, obywatele kilku krajów – kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Osoby tam przebywające były zaskoczone obecnością służb. Jak informuje policja, wszyscy byli chętni do współpracy i rozmów z funkcjonariuszami. Zostali sprawdzeni w policyjnych systemach.

- Ustaliliśmy, że żadna z osób nie była tam przetrzymywana, a 41-letni obywatel Hiszpanii, którego dotyczyło wcześniejsze zgłoszenie, przekazał policjantom bardziej to, jak on widział pobyt w tym domu. W żaden sposób nie wskazuje, że ktokolwiek go do czegokolwiek zmuszał. Na tym etapie sprawy nie pojawiają się żadne dowody na to, że był on przetrzymywany tam wbrew własnej woli. Zrobiliśmy przeszukanie tego domu. W ocenie policjantów nic nie budziło wątpliwości, co do warunków w jakich żyją te osoby. Klucze od drzwi wejściowych oraz innych pomieszczeń znajdowały się w ogólnie dostępnym miejscu - kontynuuje Mróz.