Podatek cukrowy wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Kto go zapłaci i o ile zdrożeją napoje?

We wtorek, 25 sierpnia, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku cukrowym. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku i dotyczy napojów słodzonych, "energetyków" ale także tzw. małpek, czyli alkoholi do 300 ml. Co w praktyce oznacza ten dokument?Czytaj dalej --->

pixabay.com