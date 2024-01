Podpoznański producent z gigantycznym zamówieniem. Włoska Genua czeka na nowoczesne trolejbusy

– Doświadczenie naszej firmy w produkcji tych bezemisyjnych pojazdów przekracza już 2000 trolejbusów, co zostało docenione przez AMT Genua i zaowocowało tym historycznym kontraktem

Jak wyjaśnił Alberto Fiore, dyrektor zarządzający Solaris Italia, po tym jak ponad rok temu podpoznański producent dostarczył do Genui 30 nowoczesnych autobusów elektrycznych, tym razem przewoźnik AMT postawił na trolejbusy, a więc rozwiązanie dobrze znane i cenione w stolicy Ligurii.

Jak informuje biuro prasowe tej mającej swą siedzibę w podpoznańskiej gminie Czerwonak firmy, to przekraczające kwotę 100 milionów euro jest jednym z największych jednorazowych zamówień na przegubowe trolejbusy w dotychczasowych realizacjach producenta.

Pojazdy, które trafią do włoskiej Genui zostaną dodatkowo wyposażone w baterie trakcyjne, co pozwoli im pokonywać znaczny dystans bez konieczności podłączenia do trakcji.

– Energia w bateriach uzupełniana będzie zarówno na postoju, jak i w trakcie jazdy, i pobierana z sieci trakcyjnej za pomocą technologii In Motion Charging (IMC)

– precyzuje biuro prasowe firmy.

Co ciekawe, władze tego włoskiego portowego miasta od lat stawiają na bezemisyjność w transporcie publicznym systematycznie rozbudowując pod tym kątem infrastrukturę drogową. Całkowite przejście na elektryczną flotę miejską ma nastąpić tam już w 2025 roku. Duży w tym udział ma zresztą podpoznański Solaris, który w 2022 roku dostarczył tam 30 autobusów elektrycznych. Sama współpraca firmy Solaris z przewoźnikiem AMT Genua sięga zaś 2013 roku.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]