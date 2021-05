Podrzucił kota i zabrał doniczki z kwiatami. Nietypowa wymiana na osiedlu Podolany w Poznaniu

AKTUALIZACJA Atak pseudokibiców na zagranicznych turystów w Gdańsku. Zdemolowali ogródek gastronomiczny. Są pierwsi zatrzymani

W późnych godzinach wieczornych we wtorek, 25 maja grupa pseudokibiców wpadła do jednego z ogródków gastronomicznych na Długim Targu. Chuligani, głośno przeklinając i wykrzykując nazwę drużyny piłkarskiej, zdemolowali restauracyjny ogródek, przewracając stoły, krzesła, tłukąc szklanki i butelki. Zaatakowali również siedzących w lokalu gastronomicznym przyjezdnych zagranicznych kibiców. W środę, 26 maja zatrzymano pierwsze osoby podejrzane o udział w bójce. To trzej mieszkańcy Gdańska.