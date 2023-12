Podsumowanie sezonu u kolarzy UKS TFP Jedynki Kórnik. Trener Robert Taciak dochował się kolejnych talentów i... swojej następczyni

– To kolarstwo powoduje, że mamy taką fantastyczną młodzież. Wiem, że czasami jestem surowy dla zawodników, ale bez dyscypliny i zaangażowania trudno cokolwiek osiągnąć nie tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu – tłumaczył człowiek-orkiestra w kórnickim klubie, czyli Robert Taciak.

Kuźnia talentów nie zawiodła również w mijającym roku, bo zawodnicy Jedynki, prowadzeni przez trenera Roberta Taciaka, zdobyli w sumie 38 medali na imprezach mistrzowskich, w tym 32 krążki mistrzostw Polski (14 złotych, 12 srebrnych i 6 brązowych) i srebro Patryka Rajkowskiego na ME seniorów.

O znaczeniu Jedynki w świecie kolarskim najlepiej świadczy dotychczasowy dorobek jej kolarzy, którzy zdobyli już 25 medali ME i 6 medali MŚ. Klub z Kórnika dochował się również trzech olimpijczyków, w osobach Katarzyny Pawłowskiej, Patryka Rajkowskiego i Nikol Płosaj. Ta ostatnia została w poniedziałek oficjalnie pożegnana, ponieważ już prawie od roku reprezentuje barwy wrocławskiego klubu.

Obecnie w klubie trenuje 29 zawodników i zawodniczek w wieku 11-27 lat, a szkoleniowcami tej grupy są Robert Taciak, Jan Antkowiak i Jagoda Szabelska.

– Jagoda zasługuje na specjalne wyróżnienie, bo mijający rok należał do niej. Jej wsparcie było nieocenione i to w każdym zakresie. Mam nadzieję, że kiedyś to ona przejmie w klubie stery szkoleniowe i będzie największym autorytetem dla zawodników – przyznał Robert Taciak.