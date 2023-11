Podsumowanie sezonu w Wielkopolskim Związku Towarzystw Wioślarskich. Mamy kryzys w seniorach, ale młodzież odnosi sukcesy i puka do kadry

– Może to nie był wybitny rok dla kadry seniorskiej, ale my jako Wielkopolska pokazaliśmy, że mamy wartościowych następców. Nasi młodzi zawodnicy wywalczyli aż 10 medali na imprezach rangi MŚ i ME w kategoriach młodzieżowych. Oprócz programu stypendialnego „Mistrz” od kilku tygodni mamy program „W drodze po marzenia”, który realizuje wspólnie z naszym partnerem, firmą Volkswagen Porsche Krańcowa. To kolejny przykład na to, że z optymizmem możemy patrzeć na rozwój naszych talentów i nie musimy też tak bardzo obawiać się zmiany pokoleniowej w kadrze seniorskiej – tłumaczył Aleksander Daniel, prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.

Zobacz też: Wielki finał akcji "Pierwszy krok wioślarski"

On też na wstępie uroczystości podsumowania sezonu zaprosił wszystkich do uczestnictwa w jubileuszu 100-lecie WZTW.

– Praktycznie już dziś wkraczamy w ten wyjątkowy czas związany ze świętowaniem czegoś, co zapoczątkowali nasi ojcowie i dziadkowie. Wszystko zaczęło się od spotkania delegatów trzech poznańskich i jednego kaliskiego klubu. Punktem kulminacyjnym jubileuszu będzie czerwcowy Puchar Świata na Malcie, trzeci w tym sezonie, z udziałem 800 zawodników, którzy chwilę później będą się ścigać o medale na igrzyskach olimpijskich w Paryżu – dodał Daniel.