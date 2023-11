Wielki finał akcji "Pierwszy krok wioślarski" w powiecie poznańskim. Zwycięzca bierze wszystko, czyli ergometr jedzie do SP 2 Plewiska Radosław Patroniak

W hotelu Sheraton w Poznaniu we wtorek wieczorem, 28 listopada, zakończyła się ósma edycja akcji "Pierwszy krok wioślarski", organizowanej przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo, a wspieranej przez powiat poznański i Grupę Enea. W finale z udziałem 24 uczniów najlepsi okazali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 Plewiskach i to właśnie do niej powędruję nagroda główna, czyli ergometr wioślarski.