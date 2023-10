Akcja Pierwszy Krok Wioślarski w Dopiewie. Młodzież szkolna walczyła o awans do wielkiego finału w Sheratonie

– Zanim trafiliśmy na eliminacje mieliśmy możliwość trenowania na ergometrach w szkole. Już wtedy wypadałam dobrze, ale co innego przymiarki, a co innego prawdziwe zawody. Dlatego mimo wszystko jestem zaskoczona – mówiła Amelia Kaczmarek, 13-latka z SP Konarzewo. Oprócz niej na poznański finał pojadą druga w Dopiewie Aleksandra Zdanowicz (SP Konarzewo) i trzecia Agata Drażba (SP1 Skórzewo). Wśród chłopców najlepszy był Daniil Vronskyi przed Mikołajem Jezierskim (obaj SP1 Skórzewo) i Nazarem Kopką (SP Konarzewo).

Przystanek w Dopiewie był trzecim w tegorocznej edycji zawodów zachęcających młodzież do uprawiania jednej z najstarszych dyscyplin. Wcześniej młodzież w wieku 10-13 lat z powiatu poznańskiego (to także jeden ze sponsorów oprócz Enei) walczyła o wielki finał akcji w Sheratonie (28 listopada) w Luboniu i Komornikach.

– Ze mnę było inaczej niż z triumfatorką. Nic podczas sesji treningowej nie zapowiadało, że zostanę laureatką. A jednak potrafiłam się rozkręcić – przyznała Agata Drażba.

O znaczeniu „Pierwszego Kroku Wioślarskiego” rozmawialiśmy z kolei z obecnym w Dopiewie, Cezarym Litką, młodzieżowym wicemistrzem Europy.

– U mnie o rozpoczęciu przygody z wioślarstwem zadecydował przypadek, bo trenerka od koszykówki zasugerowała mi, żebym sie zgłosił do trenera w sekcji wioślarskiej AZSAWF. Ja miałem 16 lat, oni mają co najmniej 3 lata mniej i świat stoi przed nimi otworem. Ergometr jest idealny do tego, by zainteresować młodego człowieka wioślarstwem – mówił Litka.

Jego opinię potwierdził prezes WZTW, ale zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt.

– Każda odsłona naszych zawodów to okazja do „upolowania” talentów przed doświadczonych trenerów wioślarskich. Oni zwracają uwagę nie tylko na zwycięzców. Potrafią znaleźć „perełki” wśród tych, którzy nie stają na podium – zauważył Aleksander Daniel.

Z powrotu „Pierwszego Kroku Wioślarskiego” cieszył się natomiast dyrektor miejscowego GOSiR. – To świetna inicjatywa, idealnie pasująca do podpoznańskiej gminy, tak blisko położonej serca polskiego wioślarstwa, czyli Toru Malta – stwierdził Marcin Napierała.