Pokolenie, które ma własne sprawy. Jacy są dzisiejsi dziadkowie? Tak zmieniły się ich relacje z wnukami na przestrzeni lat

Jak zmieniły się relację dziadków z wnukami na przestrzeni lat? Czy można zauważyć jakieś różnice?

Te relacje się zmieniają, bo zmieniają się dziadkowie i wnukowie, ale także struktury rodzin czy to, że mamy większą migrację i ludzie częściej się przeprowadzają. To powoduje, że częściej wnukowie mieszkają dalej od dziadków. Kiedyś rodziny wielopokoleniowe były razem lub w dużej bliskości do siebie. Może to generować rzadsze kontakty bezpośrednie, ale również chęć dowiedzenia się jak możemy się spotykać nie będąc w tym samym miejscu. Tu z pomocą przychodzą nowoczesne technologie, by jakość tych relacji utrzymywać.

Czytaj także: Odczarować hospicjum – tu nie ma miejsca na tematy tabu, ale jest na marzenia

Wiemy, że wydłużyła się średnia przewidywalna długość życia. Ludzie żyją dłużej i ten czas bycia dziadkiem również może być dłuższy. Kondycja osób starszych jest o wiele lepsza, co może wpływać na to, że to pokolenie może nie być skoncentrowane tylko na opiece nad wnukami, otwierają się różne inne możliwości kiedy jesteśmy na emeryturze.