Odczarować hospicjum – tu nie ma miejsca na tematy tabu, ale jest na marzenia

- mówi Barbara Garbacz, wolontariuszka medyczna, koordynatorka wolontariatu akcyjnego.

- Dla mnie piękne jest to, że hospicjum to miejsce, które spełnia marzenia. Życie to przede wszystkim marzenia, nasi pacjenci bardzo często są ograniczeni przez chorobę, ale wciąż je mają. Bardzo często na coś czekają. Kilka miesięcy temu mieliśmy pacjentkę, która marzyła, żeby pojechać do stadniny koni, dzięki determinacji naszych wolontariuszy to się udało. Spędziła tam czas tak, jak sobie wymarzyła. Najpiękniejszą rzeczą było to, że zobaczyliśmy jej uśmiech