Półfinały PP na szczeblu Wielkopolskiego ZPN: Polonia po niesamowitej pogoni po raz szósty z rzędu zagra w finale! Jej rywalem będzie Nielba

Do przerwy w Środzie nie zanosiło się na wielkie emocje i niespodziankę, czyli wygraną niżej notowanej Unii. Podopieczni Krzysztofa Kapuścińskiego prowadzili 1:0, choć mieli jeszcze kilka dogodnych sytuacji. Po zmianie stron ekipa Sławomira Suchomskiego wyraźnie się jednak przebudziła. Po pięknych kontrach i uderzeniach z dystansu w 76 min goście wyszli na prowadzenie 3:1. Przy drugim golu dla Unii fatalny błąd popełnił bramkarz Przemysław Frąckowiak, który później był jednym z bohaterów spotkania.

Na kwadrans przed końcem wydawało się, że swarzędzanie mogą już otwierać korki szampana, ale jak wiadomo dopóki piłka w grze wszystko się może zdarzyć. Pięć minut przed upływem regulaminowego czasu gry gospodarze złapali kontakt po samobójczym trafieniu. Wcześniej sytuację sam na sam obronił wspomniany Frąckowiak. W ostatnich minutach Unia więc desperacko się broniła, a Polonia atakowała z coraz większym impetem. W jednej z ostatnich akcji do piłki dopadł stoper Adam Borucki i wpakował ją do siatki. W serii karnych on też wpisał się na listę strzelców, ale emocje sięgnęły zenitu dopiero w szóstej kolejce, kiedy bramkarz średzian obronił jedenastkę. Chwilę później nie pomylił się z 11 m Piotr Skrobosiński i po chwili utonął w objęciach kolegów. Euforia na stadionie trwała jeszcze co najmniej pół godziny. Kibice dopisali, co nie mogło dziwić, bo pucharowe starcie było pierwszym po pandemii z udziałem sympatyków futbolu.