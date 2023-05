Policjanci z Krotoszyna ścigali 30-latka. Teraz grozi mu 5 lat więzienia OPRAC.: Natalia Krawczyk

Mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego uciekał przed policjantami. Wkrótce stanie przed sądem. Sylwia Dąbrowa

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ścigali go policjanci z krotoszyńskiej drogówki. Jak się okazało, samochód 30-letniego kierowcy nie posiadał aktualnych badań technicznych.