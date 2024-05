Dzieci na hulajnogach. Coraz częściej dochodzi do wypadków. Sprawdź obowiązujące przepisy

Potrącone dziecko na hulajnodze. 11-latka trafiła do szpitala

Do groźnego zdarzenia doszło 9 maja w Golinie ( powiat koniński), a kierowca auta marki Hyundai okazał się być trzeźwy. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przez ratowników medycznych.

Oto zasady dla osób na hulajnogach elektrycznych

- Co do zasady osoba na hulajnodze powinna poruszać się po ścieżce rowerowej, jeśli taka jest

- Jeżeli ścieżki nie ma i dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów jest wyższa niż 30 km/h, osoba na hulajnodze może jechać po chodniku z prędkością zbliżoną do pieszych i musi im ustępować pierwszeństwa

Zasady obowiązujące dzieci - hulajnogi elektryczne

Jeśli chodzi o dzieci, to mogą one korzystać z hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych jedynie po ukończeniu 10 lat. Natomiast nastolatki, czyli osoby w wieku pomiędzy 10, a 18 rokiem życia do korzystania z “elektryków” muszą posiadać kartę rowerową.