Policjanci z Obornik pomogli rannej czapli. Radiowozem zabrali ptaka do weterynarza

Policjanci patrolujący ul. Komunalnej w Obornikach zostali powiadomieni przez jednego z przechodniów, że nieopodal cmentarza na polu stoi czapla, która prawdopodobnie potrzebuje pomocy.

Czytaj też: Gdzie zgłosić zderzenie z dzikim zwierzęciem?

- Gdy policjanci udali się we wskazane przez przechodnia miejsce, ujrzeli czaplę, która kilkakrotnie bezskutecznie próbowała wznieść się w powietrze. Ptak przewracał się, miał trudności z utrzymaniem równowagi, wyglądał na chorego

- Maciej Kaniewski z obornickiej policji.

I dodaje: - Mundurowi natychmiast podeszli do zwierzęcia i zanieśli do policyjnego radiowozu. Następnie udali się do jednego z obornickich gabinetów weterynaryjnych, gdzie czapla otrzymała profesjonalną opiekę, która z pewnością pozwoli jej na szybki powrót do zdrowia. Przewożąc znalezionego ptaka, policjanci zadbali o to, by było to dla niego jak najmniej stresujące i bezpieczne. By przestraszony ptak nie zrobił sobie oraz transportującym go policjantom krzywdy, zwierzęciu unieruchomiono dziób, którym wystraszone zwierzę może mocno skaleczyć.