Policjant włamał się do domu jednorodzinnego. Może stracić pracę

Jak poinformował portal elka.tv, do zdarzenia doszło w miniony piątek. Mężczyzna, który włamał się do domu rodzinnego w miejscowości Lasocice i zalał pomieszczenia to 25-letni policjant.

Prawdopodobnie sprawa miała charakter konfliktu rodzinnego, który ostatecznie będzie miał swój finał w sądzie.

- Jeszcze tego samego dnia do sprawy został zatrzymany 25-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego

- informuje Daria Żmuda, z-ca oficera prasowego KMP w Lesznie, cytowany przez elka.pl.

- Mężczyzna został już przekazany do dyspozycji prokuratora, z informacji jakie posiadam wynika, że został zawieszony w czynnościach służbowych

- dodaje.