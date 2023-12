Policyjny pościg na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Uciekając doprowadził do kolizji Justyna Piasecka

Do policyjnego pościgu za uciekającym kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, doszło na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Kiedy mężczyzna doprowadził do zderzenia z innym pojazdem, zaczął uciekać pieszo.