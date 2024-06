Polska gra z Austrią w Berlinie. To trzeba wiedzieć o naszym rywalu. Są poznańskie akcenty! Maciej Lehmann

W Warszawie ostatni raz graliśmy z Austrią w 2019 roku i wygraliśmy 1:0. Jak będzie w piątek w Berlinie? Sprawdź w galerii najważniejsze informacje o naszym piątkowym rywalu na Euro 2024 ---> Bartek Syta Zobacz galerię (6 zdjęć)

Reprezentacja Polski w drugim meczu podczas Mistrzostw Europy 2024, w piątek o godz.18 zmierzy się z Austrią na Olympiastadion w Berlinie. Mecz przeciwko ekipie Ralfa Rangnicka jest kluczowy dla naszej kadry w kontekście szans na wyjście z grupy. Trzeba go wygrać, by realnie myśleć o wyjściu z grupy z trzeciego miejsca. Zobacz co trzeba wiedzieć o naszym rywalu.