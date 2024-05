Pomysły na spacer w woj. wielkopolskim. Gdzie wybrać się w weekend 25 - 26 maja? TOP 10 tras

W woj. wielkopolskim jest mnóstwo ciekawych ścieżek spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić bliskich i wspólnie odkrywać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. wielkopolskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w woj. wielkopolskim ma być od 17°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 36%. W niedzielę 26 maja w woj. wielkopolskim ma być od 15°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 49%. 🌳 Trasa spacerowa: Oporów Początek trasy: Jarocin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,86 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 54 m Spacerowiczom trasę poleca Max_c74 Wycieczka piesza do zamku Oporów.

Zamek jest położony we wschodniej części wsi Oporów (i w najniższym miejscu miejscowości), otoczony 10-ha parkiem krajobrazowym. Obiekt ma wymiary 25 na 30m, położony jest na wyspie o kształcie nieregularnego czworoboku, umocnioną kamieniami polnymi, ponadto otoczoną fosą, nad którą jest murowany most. Dom zamkowy stoi od południa, połączony z kwadratową wieżą budynkiem bramnym. We wschodniej zamku części jest baszta z kaplicą. Wznosi się ona dołem na rzucie półelipsy, a górą sześcioboku. Wewnątrz jest niewielkie dziedziniec, zamknięty przez budynki i mury obwodowe.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Jarocina

🌳 Trasa spacerowa: Bydgoszcz Początek trasy: Kłecko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,28 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 2 842 m

Suma zejść: 2 835 m Wielogorski poleca tę trasę

Spacer po Bydgoszczy, przejazd komunikacją miejską na Fordon, powrót tramwajem na dworzec Wschód.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Świniary - Rędzin Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 420 m

Suma zejść: 454 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Darzbor Trasa ze Świniar przez pola irygacyjne do Rędzina

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Trasą Warszawskich tawern żeglarskich z muzyką na żywo Początek trasy: Bojanowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,62 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 29 m Spacerowiczom trasę poleca RajanGoslink

Przejście przez 3 dzielnice warszawy szlakiem tawern żeglarskich z muzyką na żywo zaczniemy na Woli w Tawernie Korsarz przy ul. Gostyńskiej,

Wysłuchamy 1 części koncertu i przejdziemy koło starych cmentarzy ulicami Ostroroga, Tatarską, Powązkowską, a dalej Elbląską do Broniewskiego i wzdłuz Prymasa Tysiąclecia (koło Parku Olszyna) do ul. Ogólnej 5 czyli do Tawerny Gniazdo Piratów na Bielanach. Skończymy wędrówką przez pl. Wilsona do Wisłostrady, gdzie koło mostu Gdańskiego jest Tawerna Za Burtą :)

W każdej koncert na żywo!

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Gryżyńskie uroczyska. 27/05/2017 Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,67 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podejść: 612 m

Suma zejść: 598 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Dominik111

Ścieżka edukacyjna "Gryżyńskie Uroczyska"

Trasa biegnie wokół jeziora Kałek i Gryżyńskich Szuwar. Początek najlepiej zaplanować w Gryżynie, gdzie na początku ścieżki jest parking. W samej Gryżynie jest mały sklep spożywczy. Podczas wycieczki miniemy Gryżyńskie Szuwary, wąwozy, jezioro Kałek, aleje dębową, ośrodek wypoczynkowy z plażą, pałac, po drodze przejdziemy przez kilka kładek. Podczas wycieczki możemy spotkać sarny, dziki i ... dużo komarów.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021 Początek trasy: Ostroróg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102,65 km

Czas trwania spaceru: 150 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 006 m

Suma zejść: 984 m JJ_Active poleca tę trasę na spacer Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021. Kolejny urolkiwy ale dosyć trudny technicznie szlak ponad 100 km. Nawigacyjnie nie jest tak źle w stosunku do mapy choć zdarzają się odstępstwa. Szlak nie da się obecnie przebyć w całości gdyż rozszerzono teren wojskowy zaraz za Narzycami przez który szlak przebiega. Przejazd tylko za zezwoleniem Komendanta WP z Nadarzyc. Oznakowanie akceptowalne choć po samych znakach raczej się szlaku nie przebędzie;) Ale znaki są i jest ich sporo o ile się idzie po szlaku. Szlak osadzony w realiach Wału Pomorskiego po drodze spotykamy pozostałości umocnień. Bardzo dużo odcinków trudnych technicznie do przebycia (dawno zapomniane pozarastane ścieżki głównie w okolicach jezior).

🌳 Trasa spacerowa: PTTK GORZÓW Rajd Parzeńsko Początek trasy: Międzychód

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,46 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 514 m Deiv poleca tę trasę Trasa łatwa w większości prowadzi lasami, drogi lekko utwardzone. Parzeńsko to mała wioska z dala od głównych dróg, ciekawa przez swoją historię przedwojenną. Jest się gdzie zatrzymać, są wiaty, miejsce na ognisko i grilla. Zapraszam do odwiedzenia.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Międzychodzie

🌳 Trasa spacerowa: Strzelce Krajeńskie, miejskie mury obronne Początek trasy: Lwówek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,33 km

Czas trwania spaceru: 39 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 17 m

Suma zejść: 18 m Spacerowiczom trasę poleca Max_c74

Mury obronne w Strzelcach Krajeńskich otaczają pełnym pierścieniem teren starego miasta, nadając mu kształt zbliżony do okręgu. W obrębie średniowiecznego miasta zachowała się historyczna sieć komunikacyjna, z centralnie usytuowanym rynkiem, ulicami przecinającymi się pod kątem prostym i ulicą ciągnącą się pierścieniem równolegle do obwarowań miejskich. Mury o łącznej długości 1640 m są podzielone na proste odcinki różnej długości (od 27 do 56 m), rozdzielone trzydziestoma sześcioma czatowniami. W części wschodniej murów jest zlokalizowana brama Młyńska, w części północno-zachodniej - Baszta Więzienna. Równolegle do obwarowań przebiega ulica, która tworzy zewnętrzny pierścień wokół starego miasta. Przestrzeń między ulicą a murami zajmują głównie współczesne budynki z ogrodami i miejskie zieleńce. Mury wzniesiono z nieobrobionych i łamanych kamieni polnych, które układano warstwami grubości 60-120 cm, wyrównywano okrzeskami kamiennymi i spajano zaprawą wapienną. Wnętrze wypełniono gruzem kamiennym spojonym zaprawą. U podstawy mury mają grubość ok. 160 cm. Najwyższy zachowany odcinek ma wysokość 850 cm.

🌳 Trasa spacerowa: PTTK Mszaniec-Lipy Początek trasy: Lwówek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,66 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 603 m Deiv poleca tę trasę Trasa prowadzi lasami przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W leśniczówce Mszaniec w latach 60. ubiegłego stulecia częstym gościem był Włodzimierz Korsak (pisarz, przyrodnik, rysownik, malarz, fotografik). Podążając dalej lasami, dochodzimy do Hubertówki - tu można odpocząć, rozpalić ognisko lub grilla.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Spacer po Siedlcach Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,03 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 8 m

Suma podejść: 12 m

Suma zejść: 12 m Trasę dla spacerowiczów poleca Szemka Spacer po Siedlcach rozpoczynamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kilińskiego, czyli od skweru im Jana Pawła II. W centralnym miejscu skweru znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II wystawiony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Siedlcach w 1999 roku. Dalej kierujemy się na południe, wzdłuż ulicy Kilińskiego. Po obu stronach ulicy możemy podziwiać zabytkowe kamienice. U zbiegu ulic Kilińskiego i Sienkiewicza zajduje się rondo, a w jego centrum zabytkowy Kościół Garnizonowy. Nastepnie kierując sie dalej na południe wzdłuż ulicy Kilińskiego docieramy do ulicy 3go Maja. Kierując się na zachód wzdłuż ulicy 3go Maja tuż przy rondzie mijamy szereg zabytkowych kamienic. Zbliżając się do ulicy Armii Krajowej mijamy gmach Uniwesytetu Podlaskiego (zwanego dawniej Akademią Podlaską). W mijanym budynku mieścił się wcześniej Rektorat uczelni. Dalej udajemy się na północ wzdłuż ulicy Armii Krajowej, po czym skręcamy w prawo w ulicę Sienkiewicza. Przy ulicy tej, podobnie jak przy ulicy Kilińskiego, znajduje się mnóstwo zabytkowych kamieniczek. Podziwiając urokliwą uliczkę docieramy spowrotem do Kościoła Garnizonowego. Dalej udajmy się wzdłuż ulicy Kilińskiego na północ aż do głównej ulicy Siedlec - ul. Piłsudskiego. Kierując się na wschód dotrzemy do budynku w którym mieści się obecnie Biblioteka Miejska, a tuż za nią Ratusz Miejski zwany potocznie Jackiem. W budynku ratuszowym znajduje się obecnie Muzeum. Po minięciu Ratusza przed naszymi oczami staje najstarszy kościół w Siedlcach - kościól św. Stanisława. Tuż obok kościoła znajduje się również zabytkowa Dzwonnica. Po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego, dokładnie na przeciw kościoła znajduje się zabytkowy budynek poczty. Mijając pocztę skręćmy w ulicę Kościuszki aby dotrzeć do Parku Miejskiego. Już z oddali możemy zauważyć przepiękny kompleks pałacowy w którym niegdyś mieszkała Aleksandra Ogińska, natomiast bywali tu również Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz czy nawet król Stanisław August Poniatowski. W pałacu obecnie znajduje się Rektorat Uniwersytetu Podlaskiego. Po obejrzeniu pałacu skierujmy się wgłąb parku, aby przespacerować się wokół stawu z fontanna, wzdłuż alejek podziwiając pięknie zadbane grządki kwiatków. Po wschodniej stronie parku - w tak zwanym starym parku - znajduje się Amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne. Po wyjściu z parku udajmy się wzdłuż ulicy Konarskiego w kierunku ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego. Idąc tą ulicą po prawej stronie miniemy zabytkowy budynek w którym niegdyś znajdował się miejski teatr, poźniej szkoła muzyczna, natomiast obecnie Urząd Stanu cywilnego. Z ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Pustą przy której możemy wstąpić na obiad do restauracji Janusz. Następnie pełni sił możemy ruszyć wzdłuż ulicy Asłanowicza w kierunku zachodnim. Spoglądając za siebie możemy zobaczyć główną bramę wjazdową do Pałacu Ogińskich. Natomiast na samym szczycie ulicy znajduje się kolumna Toskańska, która niegdyś miała na celu wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu. Dalej przejdźmy ulicą Armii Krajowej do ulicy Katedralnej, by tu zwiedzić przepiękną neogotycką Katedrę. Na przeciwko Katedry znajduje się budynek, w którym mieści sie rozgłośnia radiowa - Katolickie Radio Podlasie, oraz Muzeum Diecezjalne. Następnie idąc wzdłuż ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Elizy Orzeszkowej. Na rogu znajduje się świeżo odnowiony budynek Centrum Kultury i Sztuki. W tym miejscu odbywają się koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, konkursy, przedstawienia, spotkania literackie i poetyckie, wystawy, seanse filmowe oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych. W Centrum znajduje się również kawiarnia, w której można spotkać się z przyjaciółmi. Idąc dalej wzdłuż ulicy Orzeszkowej po lewej stronie mijamy bardzo sympatyczny lokal - Pub Mylna. Panuje w nim niepowtarzalny klimat i świetnie nadaje się na wieczorny wypad z przyjaciółmi. Następnie udajmy się w kierunku południowym do ulicy Piłsudskiego, aby dotrzeć na Skwer Niepodległości. Tu znajduje się pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudkiego. Nastpępnie ze Skweru Niepodległości udajmy się z powrotem na Skwer Jana Pawła II, aby tutaj odpoczywając na ławeczce zakończyć nasz spacer posilając się najlepszą zapiekanką w mieście.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gostyniu

