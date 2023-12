Popularni YouTuberzy z Anglii odwiedzili Poznań. Ośmieszyli osobę, która zaoferowała im pomoc. "Zrobili z siebie ignorantów"

– opowiada Jakub.

O filmie z Poznania, który ukazał się w serwisie YouTube, poinformował Jakuba użytkownik portalu Couchsurfing.

- Dana osoba opisała sytuację na filmiku i dopiero wtedy dowiedziałem się, że on istnieje, jest straszny i karygodny. Mam zastrzeżenia o dwie rzeczy - nawet nie chodzi o to, jak zostało to przekazane, choć to też mi nie pasuje, ale przede wszystkim chodzi o to, że nie na to się umówiliśmy

- mówi.

- Gdybym wiedział, że chcą mnie bardzo negatywnie przedstawić, to bym się na to nie zgodził. Jednak wyszło na to, że tylko im się za to oberwało, bo właściwie wszystkie komentarze są bardzo wpierające moją osobę. Byłem na to przygotowany, co tam mogą pokazać, w mojej ocenie nie było tak źle, jak to sugerowali, a oni to zrobili to w taki sposób, jakby w moim mieszaniu było strasznie