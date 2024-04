Potrzebna jest mądrość i solidarność - mówił marszałek Marek Woźniak: w Poznaniu upamiętniono 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

W piątek 12 kwietnia odbyły się w Poznaniu, przed Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, uroczystości organizowane przez samorząd województwa wielkopolskiego i Stowarzyszenie Katyń w Poznaniu. To lekcja historii, której nie możemy zapomnieć - usłyszeli członkowie władz samorządowych, kombatanci, uczniowie, żołnierze, policjanci i poznaniacy, którzy przyszli uczcić pamięć pomordowanych i wywiezionych na wschód.

- Rosjanie próbują dziś rakietami i czołgami ustalać nowy ład, swój ład. To porządek pozbawiony skrupułów, podobny do tego z wiosny 1940 roku. Nigdy takiego porządku nie zaakceptujemy - jesteśmy to winni każdemu, kto został pochowany w dołach katyńskich - mówił Marek Woźniak.