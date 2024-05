Poważny karambol w Kostrzynie. Zderzyło się 7 samochodów, jedna osoba ranna. DK 92 była całkowicie zablokowana Marta Jarmuszczak

Karambol w Wielkopolsce archiwum / zdj. ilustr.

W czwartek ok. godz. 12.30 w miejscowości Kostrzyn doszło do zderzenie siedmiu samochodów. Droga krajowa 92 w kierunku Poznania była całkowicie zablokowana do godz. 15.52.