Powstaje kolejny odcinek drogi rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej. Miasto w tym roku ma w planach kolejne trasy dla rowerów

Ten rok zapowiada się pod względem inwestycji obiecująco dla rowerzystów: miasto buduje i modernizuje kilka ważnych odcinków dróg rowerowych, w tym – kolejny odcinek trasy rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Budowa tego ostatniego już się rozpoczęła, ma być gotowy na jesieni tego roku.

Nie ma jeszcze rozkopanego chodnika ani barier, czy zajęcia pasa drogowego, bo prace rozpoczęły się od budowy instalacji elektrycznej przy przyszłej drodze. To trzeci etap budowy drogi rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej, która łączy tereny w rejonie os. Kopernika ze ścisłym centrum miasta. - Kolejny odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej połączy jesienią ul. Jugosłowiańską z rondem Skubiszewskiego. To kontynuacja prac, dzięki którym w dwóch ostatnich latach wybudowaliśmy drogi rowerowe od ul. Jugosłowiańskiej do terenów w okolicach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od południowego zachodu nowy odcinek połączy się z drogą biegnącą od ronda Skubiszewskiego do ul. Malwowej - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

800 metrów nowej drogi przy Grunwaldzkiej Wiadomo, że po północnej stronie ul. Grunwaldzkiej powstanie 800-metrowa dwukierunkowa droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej, prowadząca od ronda Skubiszewskiego (do którego dochodzi droga rowerowa od ul. Malwowej, do ul. Rumuńskiej), podobnie jak po stronie południowej, na odcinku od ronda Skubiszewskiego do ul. Jugosłowiańskiej. Na tym ostatnim odcinku wymieniona też będzie nawierzchnia chodnika.

W ramach inwestycji nową nawierzchnię i sygnalizację świetlną otrzyma też skrzyżowanie z ul. Węgorka.

Oprócz niej już teraz budowany jest układ dróg rowerowych przy okazji dwóch najważniejszych inwestycji drogowych - Tramwaju na Naramowice i rozbudowy ronda Rataje, a także przy okazji budowy ul. św. Wawrzyńca na odcinku od ul. Niestachowskiej/Żeromskiego do ul. Kościelnej. Gdzie powstaną kolejne drogi rowerowe Miasto chce w tym roku przeprowadzić przebudowę Wartostrady w Parku nad Wartą. Ponadto w planach ma budowę dróg rowerowych po południowo-wschodniej stronie ul. Złotowskiej (wraz z chodnikiem, między rondem w pobliżu ul. Rezedowej a istniejącą infrastrukturą w stronę centrum miasta). Tutaj na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej chodnik i droga rowerowa będą rozdzielone, a na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Łącznie będzie to około 1,7 km infrastruktury. Kolejną planowaną w tym roku inwestycją jest dwukierunkowa droga rowerowa przy ul. Zwierzynieckiej, od ronda Kaponiera do ul. Zeylanda, łącząca Jeżyce ze Starym Miastem oraz droga na Dolnej Wildzie, uzupełniająca brakujący odcinek od ul. Piastowskiej do ul. Czechosłowackiej. Tutaj, po dodaniu odcinka o długości ponad 350 metrów, powstanie ponad pięciokilometrowa trasa z południowej części miasta do centrum.

Kolejne plany związane są z realizacją zadań Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku budowane będą: ul. Ługańska - PBO Bezpieczna droga rowerowa na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Bodawskiej. Dzięki inwestycji mieszkańcy Szczepankowa zyskają dostęp do istniejącej infrastruktury rowerowej na wiadukcie w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego.

ul. Kórnicka - od ul. Piotrowo do ul. Przystań - PBO Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum. To krótki, ale ważny odcinek, który poprawi komfort dojazdu do budynków Politechniki Poznańskiej oraz Wartostrady.

ul. Szymanowskiego - PBO Wygodna, trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego. Zobacz też: Ulica św. Wawrzyńca dostanie dwa duże skrzyżowania, ale nie będzie można wjechać w nią od ul. Niestachowskiej

- Dodatkowo modernizowana będzie istniejąca infrastruktura w ramach projektów zgłoszonych przez mieszkańców do PBO – informuje Zarząd Dróg Miejskich. - Na ul. Warszawskiej wykonane będą prace na odcinku od ul. św. Michała do Mogileńskiej. Na ulicach Szeligowskiego i Księcia Mieszka I remontowane będą tunele i rampy, aby zapewnić ciągłość infrastruktury rowerowej i dojazd do węzłów PST. Z kolei na ul. Żelazka, po południowej stronie, zmodernizowany zostanie chodnik i powstanie droga dla rowerów.