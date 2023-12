Pożar samochodu osobowego w Śremie. Pojazd znajdował się w garażu. Z ogniem walczyło kilka zastępów straży pożarnej

Samochód osobowy w ogniu. Pojazd znajdował się w garażu

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Dowodzenia Komendanta Powiatowego PSP w Śremie o godzinie 18:46. Ze zgłoszenia wynikało, że przy ulicy Jasnej doszło do pożaru samochodu osobowego. Pojazd był zaparkowany w garażu znajdującym się w budynku mieszkalnym typu bliźniak. Do akcji zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Śremie, Chrząstowie i Pyszącej.