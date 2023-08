Pożar w domu jednorodzinnym w Pawłowicach. Lokatorzy byli uwięzieni w mieszkaniu Michał Wiśniewski

Jedna osoba z poważnymi poparzeniami trafiła do szpitala po pożarze w domu jednorodzinnym w Pawłowicach w powiecie leszczyńskim. Doszło do niego wieczorem we wtorek,15 sierpnia. Zadymienie było tak silne, że uwięziło czworo lokatorów na piętrze. Uwolnili ich dopiero strażacy.