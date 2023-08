Śmiertelny wypadek na DW190 w powiecie wągrowieckim. Zginęły dwie kobiety OPRAC.: Karol Pomeranek

Dwie kobiety zginęły w wypadku, do jakiego doszło we wtorek po południu w powiecie wągrowieckim. Autem podróżowały trzy osoby. Kierowca został zabrany do szpitala.