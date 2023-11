W akcji brały udział dwie jednostki JRG Gostyń oraz dwie jednostki OSP Piaski, które po przybyciu na miejsce jako pierwsze przystąpiły do działań gaśniczych.

- Nasze działania polegały na otwarciu domku, przeszukania go, czy w środku nie znajdują się osoby postronne. Następnie przystąpiliśmy do działań gaśniczych oraz do usunięcia wszystkich elementów w tym 11 kilogramowej butli z gazem, które następnie były dogaszane na zewnątrz