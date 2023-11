Halloween każdego roku zyskuje w Polsce na popularności. Modę podchwycili także poznańscy przedsiębiorcy. Wiele witryn ozdobionych jest sztucznymi pajęczynami, dyniami i innymi elementami pasującymi do klimatu strasznych historii.

Kiedy obchodzimy Halloween?

Halloween wypada w wigilię Wszystkich Świętych, czyli 31 października. W tym roku jest to wtorek. Dla wielu z nas to okazja do dobrej zabawy oraz zaproszenia znajomych. W tym czasie można stworzyć mroczne, fantazyjne przebranie i postawić kilka dyń przed drzwi naszego domu.