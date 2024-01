Poznań na trasie. Znamy pierwsze szczegóły, wyjątkowej 15. edycji Męskiego Grania!

Męskie Granie od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie Polski, a 15-lecie kultowej już trasy to doskonały pretekst do świętowania. W tym roku na scenie projektu pojawią się wszyscy najważniejsi polscy artyści – zarówno ci od lat związani z wydarzeniem, jak i nowi, obiecujący muzycy.

Bilety

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 6 lutego o 12.00 i potrwa do 23.59 lub do wyczerpania puli. Tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie użytkownicy Allegro posiadający usługę Allegro Smart!, Smart! Student lub Smart! na start!, wchodząc na dedykowaną stronę wydarzenia. Allegro Smart! to usługa, dzięki której każdy może cieszyć się z nielimitowanych dostaw oraz dostępu do specjalnych okazji czy przedsprzedaży. Usługa Allegro Smart! jest płatna 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie. Do programu lojalnościowego można dołączyć na stronie: https://allegro.pl/smart. Otwarta przedsprzedaż biletów dla wszystkich fanów trasy wystartuje 7 lutego, również o 12.00 na eBilet.pl.