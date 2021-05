Poznań: Pół miliona złotych do podziału na na realizację projektów małej retencji. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 czerwca

- Chodzi o to, by woda "nie uciekała", czyli by nie spływała do kanalizacji deszczowej i rzeki Warty, tylko była na powrót wykorzystana, na przykład do podlewania przydomowych ogródków. Każdy może się przyczynić do oszczędności zasobów wodnych na własnej posesji- zachęca Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

O dotację mogą wystąpić osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Przysługuje ona na nieruchomość, która znajduje się w Poznaniu, a wnioskodawca jest jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub też posiada inny tytuł prawny, który upoważnia go do dysponowania tym terenem.

Czytaj też: Ogrody deszczowe i pasaże wodne powstaną w Poznaniu. Mają zatrzymać wody opadowe. Aquanet wspólnie z magistratem realizuje małą retencję