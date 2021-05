Poznań przyciąga najlepszych maturzystów stypendiami. Ponad tysiąc złotych miesięcznie dla laureatów i finalistów olimpiad

Poznań: Pół miliona złotych do podziału na na realizację projektów małej retencji. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 czerwca

Zamiast spuszczać deszczówkę do kanalizacji i jeszcze za to płacić, lepiej wykorzystać ją do podlania ogródka. Czy to kosztuje? Tak, ale poznaniacy mogą liczyć na wsparcie miasta. Do 10 czerwca będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie na działania związane z małą retencją.