Poznaniacy modlili się pod krzyżem papieskim. Za nami 19. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Jan Paweł II był jednym z najbardziej wpływowych i szanowanych papieży w historii Kościoła katolickiego. Jego pontyfikat trwał 27 lat, aż do jego śmierci w 2005 roku, co uczyniło go jednym z najdłużej panujących papieży w historii Kościoła katolickiego.

Papież Polak był także znany z licznych podróży apostolskich do różnych części świata. Dwukrotnie odwiedził też Poznań - 20 czerwca 1983 r. oraz 3 czerwca 1997 r.