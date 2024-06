Poznańscy żużlowcy dwa razy lepsi od rywali na własnym torze. Australijczyk Ryan Douglas bohaterem niedzielnego meczu ze Stalą Rzeszów

W piątek po bardzo dobrym występie Orzechowa Osada PSŻ Poznań niespodziewanie pokonała lidera 2. Ekstraligi, Polonię Bydgoszcz 48:42.

Wydawało się więc, że w niedzielnym spotkaniu z teoretycznie słabszą Stalą Rzeszów ekipa Adama Skórnickiego nie będzie miała problemów z zainkasowaniem kompletu punktów. Wszystko toczyło się zgodnie z planem do biegu 10, w którym doszło do upadku Wiktora Rafalskiego i Mateusza Dula z PSŻ. Ten drugi opuścił tor w karetce. Wcześniej został wykluczony z biegu Aleksandr Łoktajew i w efekcie poznaniacy przegrali go 0:4. Przewaga miejscowych zmalała do trzech punktów, a po pierwszym wyścigu nominowanym nie zostało już z niej nic (41:42).

Sytuację uratowali rewelacyjny w tym dniu Ryan Douglas, który zamknął na pierwszym wirażu Nickiego Pedersena i przy pomocy Łoktajewa (zdobył punkt) zapewnił Skorpionom cenne zwycięstwo. Douglas w niedzielę zdobył 14 punktów, a Łoktajew 9+1. Najskuteczniejsi w ekipie gości byli Pedersen i Jacob Thorssell (obaj 10+1).

Z kolei w Ekstralidze Fogo Unia Leszno przegrała w piątek po zaciętym spotkaniu z Włókniarzem w Częstochowie 43:47.

O końcowym rezultacie spotkania, a także punktu bonusowego decydował ostatni, 15. wyścig dnia. Ostatecznie w dwumeczu padł remis i żadna z drużyn nie wywalczyła dodatkowego oczka.