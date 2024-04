Poznański ultramaratończyk przed kolejnym wielkim wyzwaniem. Artur Kujawiński chce pobić rekord Guinnessa na trasie przez całą Portugalię

Po konsultacjach z komisją Guinness World Records ustalono, że tytuł ustanawianego rekordu otrzyma nazwę: Fastest crossing of Portugal on foot.

Celem ustanowienia rekordu jest pokonanie drogi przez całą Portugalię. Oczywiście w przypadku Kujawińskiego będzie to formuła sportowa, czyli jak najszybsze przebiegnięcie z północnego krańca Portugalii do jej krańca południowego. Komisja wyznaczyła szereg wytycznych, by rekord mógł być uznany.

Podczas realizacji projektu ślad poznaniaka będzie monitorowany 24 godziny na dobę, będzie musiał wykonywać dokumentację filmową na starcie, na mecie oraz każdego dnia biegu. A dodatkowo każdego dnia będzie musiał zbierać dane i oświadczenia od minimum dwóch niezależnych świadków jego wyczynu.

Za start wyznaczono punkt o nazwie Igreja Matriz de Caminha w miejscowości Caminha, a za metę wytyczono miejsce Sagres Fortress. To dwa wyznaczone przez komisję GWR punkty i należy tak dotrzeć od jednego punktu do drugiego, aby dystans wyniósł nie mniej niż 620 kilometrów.