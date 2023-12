Ruszyła ważna inwestycja w Poznaniu. Mieszkańcy okolicznych ulic boją się wychodzić z domu!

- Gdy usłyszałem o tym, że samochód jadący na budowę staranował ogrodzenie, przyjechałem; sprawca nawet się nie zatrzymał, pojechał dalej. Gdy go znalazłem na budowie, miał uszkodzoną naczepę, naprawiano koło. On sam do niczego się nie poczuwał: powiedział, że budowa jest ubezpieczona, i że mam pisać o odszkodowanie z tego ubezpieczenia - mówi Adrian Trojanowicz, mieszkaniec ulicy.