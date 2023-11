Trasą kórnicką jeżdżą już tramwaje! Na razie testowe, ale wkrótce pasażerowie będą dojeżdżać do os. Lecha

Trasa Kórnicka przebudowywana jest od końca 2017 roku. Projekt „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” podzielono na odcinki, z których ostatni, noszący zresztą numer I wraz z Ringiem Łacina, od ul. Kórnickiej do os. Lecha, jest obecnie w budowie. W zasadzie jest już nawet skończony, bo trwają ostatnie prace przy sygnalizacjach, budowie nasypów, chodników i peronów. We wtorek 28 listopada odbyły się pierwsze jazdy techniczne tramwajów. Na torowisko między Posnanią a pętlą os. Lecha skierowano siedem tramwajów, wszystkich typów jeżdżących dziś w barwach MPK. Jeździły one z prędkością maksymalną 50 km/godz, a ich motorniczowie zatrzymywali się przy przystankach: na tych, podobnie jak na pokładach tramwajów wszystko obserwowali specjaliści z MPK, Poznańskich Inwestycji Miejskich i Grupy ZUE, zajmującej się infrastrukturą szynową i energetyczną.