Na ważnym rondzie w Poznaniu jest już kamera. Wiemy, kiedy zacznie działać!

Na stronie Facebook „Gdzie jest wypadek w Poznaniu” kierowcy wymieniają się uwagami na temat lokalizacji tej kamery. Wskazują, że kamera będzie postrachem dla kierowców autobusów i motorniczych tramwajów, a także sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłby montaż liczników czasu biegnącego do zapalenia zielonego światła, rozwiązania stosowanego dość powszechnie przy remontach dróg i na odcinkach wahadłowych.

Kamera jest w gestii Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który informuje, że na początku przyszłego roku będzie działać. Urządzenie pozwoli na zapis fotograficzny pojazdu, jego tablic rejestracyjnych i czasu, jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła do wjazdu poza dozwoloną linię zatrzymania się.

Inspektorat informuje, że nie ma na razie innych planów związanych z montażem takich urządzeń w Poznaniu. Za to prowadzi jeszcze instalację i proces legalizacji odcinkowego pomiaru prędkości między Tarnowem Podgórnym i Ławicą. Inny odcinek pomiarowy - na autostradzie A2, między węzłami Poznań Komorniki a Poznań Krzesiny, jest w gestii Autostrady Wielkopolskiej, GITD może go przejąć dopiero po skompletowaniu i uruchomieniu.

Sprawdź też: Jeleń umierał w męczarniach w Poznaniu. Czy można było mu pomóc szybciej? "System totalnie kuleje"

Ten drugi odcinek pomiarowy miał być uruchomiony jeszcze w tym roku, a konstrukcje kamer ustawiono na nim jeszcze we wrześniu. Autostrada Wielkopolska informowała, że „Po legalizacji urządzeń pomiarowych i po testach oraz odbiorze całości infrastruktury system obliczający średnią prędkość, z jaką pojazdy będą się poruszać na odcinku autostrady, zostanie uruchomiony”. Na polskich autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/godz, jednak na autostradowej obwodnicy Poznania, między węzłami Zachód a Krzesiny - do 120 km/godz.